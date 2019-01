Gelicidio nell'area del folignate

Il fenomeno del gelicidio è stato registrato nella zona del folignate.

In base a quanto spiega il centro funzionale della Protezione civile dell'Umbria "nella serata del 10 gennaio e nelle prime ore della notte è caduta pioggia mista a neve che si è subito ghiacciata in quanto la temperatura al suolo era sotto lo zero".

Il risultato è stato di strade completamente lastricate di ghiaccio, così come i vetri delle auto, facendo registrare qualche disagio alla circolazione.

Sempre dalla Protezione civile si è appreso che le precipitazioni nevose hanno interessato l'intera dorsale appenninica della regione, con accumuli significativi sopra i 300 metri di quota.