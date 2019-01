Da prefetto dirigente scuole area sisma

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - Il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, ha ricevuto Rosella Tonti, la dirigente scolastica degli istituti omnicomprensivi di Norcia e Cascia, insignita dal presidente della Repubblica dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana". Per "l'impegno e il particolare senso di responsabilità" dimostrati nello svolgimento delle proprie funzioni, in occasione del terremoto.

Il Prefetto, nel rivolgere alla professoressa Tonti le più vive congratulazioni, ha sottolineato che l'onorificenza ricevuta costituisce "un tangibile riconoscimento, da parte delle Istituzioni, dei risultati conseguiti nel proprio lavoro, con encomiabile passione e professionalità, rappresentando un esempio per i giovani, ai quali ha assicurato il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in un contesto di estrema difficoltà". (ANSA).