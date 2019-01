Ristrutturato pronto soccorso di Terni

(ANSA) - TERNI, 10 GEN - Si è conclusa all'ospedale Santa Maria di Terni la ristrutturazione del pronto soccorso, un intervento con cui l'azienda ospedaliera ha contestualmente ridefinito l'assetto organizzativo di tutti i percorsi interni per migliorare la gestione delle attività di emergenza-urgenza e i tempi di accesso.

I cantieri erano stati aperti alla fine del 2017. "Quasi un anno di lavori - sottolinea il dottor Giorgio Parisi, direttore del pronto soccorso - in cui la struttura ha sempre garantito la regolare attività sia del pronto soccorso sia dell'Osservazione breve, con il minimo disagio per gli utenti, dovendo gestire anche periodi delicati e alune settimane decisamente critiche".

Gli interventi realizzati hanno riguardato, tra gli altri, la razionalizzazione del percorso dei codici rossi, la creazione di un nuovo box di triage-accettazione, l'adeguamento della sala dedicata ai pazienti barellati e in carrozzina in corso di accertamento/osservazione.