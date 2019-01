Neve in Umbria, fiocchi anche a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - Nevica anche a quote basse in Umbria, dove qualche fiocco è caduto, in serata, anche a Perugia.

Nevicate vengono segnalate in particolare a Gubbio e nella zona di Gualdo Tadino. Dalla tarda serata neve anche a Foligno. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale, non si registra al momento alcun problema.

Per la giornata di oggi il centro funzionale della Protezione civile regionale aveva diramato un bollettino di criticità ordinaria che interessa, oltre alle zone appenniniche, anche buona parte della valle umbra. Non sono attesi fenomeni significativi, invece, sul versate occidentale.

Le temperature sono date in sensibile diminuzione, in particolare in montagna, dove il termometro scenderà costantemente sotto lo zero oltre i 900-100 metri di quota.

Domani venerdì 11 gennaio 2019 le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Gualdo Tadino ed in tutti i comuni della fascia appenninica resteranno chiuse.