Musica, Barry Harris dimesso da ospedale

(ANSA) - TERNI, 10 GEN - Barry Harris è stato dimesso dall'ospedale di Terni ed è in viaggio per rientrare negli Sati Uniti. Lo riferisce una nota di Umbria Jazz.

Ricoverato prima a Orvieto e poi a Terni, Harris era stato colpito da una indisposizione che non gli aveva permesso di partecipare all'edizione numero 26 di Umbria Jazz Winter di Orvieto. Il pianista ha voluto ringraziare dottori e staff degli ospedali per la gentilezza e professionalità con le quali è stato seguito e spera di ritornare on stage al più presto. La Fondazione Umbria Jazz "si associa ai ringraziamenti del musicista e in particolare ringrazia per la massima disponibilità dimostrata in questa particolare occasione il prof. Marcello Dominici, dell'unità di Cardiologia dell'ospedale Santa Maria di Terni. Ci auguriamo - conclude la nota - in futuro di poter avere Barry Harris nuovamente in programma al festival".