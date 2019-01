Progetto sul diabete all'Usl Umbria 2

(ANSA) - TERNI, 9 GEN - Sono oltre 100 i pazienti con diagnosi di diabete di tipo 2 coinvolti nella prima fase di un progetto psico-educazionale promosso dalla rete diabetologica dell'Usl Umbria 2, in collaborazione con il dipartimento di psicologia dinamica e clinica dell'Università La Sapienza di Roma, con l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva del paziente e la creazione di nuove prassi assistenziali.

Il progetto pilota - spiega una nota della stessa azienda - si articola in due opzioni terapeutiche: la partecipazione a percorsi psico-educazionali di gruppo e l'adesione ad un iter ambulatoriale intensivo. Coinvolte tutte le figure professionali della diabetologia (diabetologi, infermieri, dietisti, psicologi), il cui servizio è diretto dal dottor Massimo Bracaccia. La prima parte operativa si è conclusa con l'organizzazione di un pranzo didattico in collaborazione con l'istituto alberghiero Casagrande-Cesi di Terni.