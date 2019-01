Fondi per messa in sicurezza Pistrino

(ANSA) - PERUGIA, 9 GEN - Per la messa in sicurezza dell'abitato di Pistrino, nel territorio di Citerna, con la sistemazione del torrente Sovara e dei suoi affluenti, c'è un "primo risultato rilevante", un finanziamento di oltre 550 mila euro messo a disposizione dal Ministero dell'Ambiente con cui si potrà procedere alla progettazione dell'intervento che dovrà impedire il ripetersi dei gravi eventi alluvionali come quelli che nell'ultimo decennio hanno causato danni per milioni di euro. "Un punto di partenza importante, ma anche di arrivo di un percorso portato avanti insieme dalla Regione e dal Comune di Citerna con l'obiettivo della messa in sicurezza di un abitato e un territorio a rischio idraulico e idrogeologico, per cui la Regione ha già richiesto da tempo al Ministero dell'Ambiente un finanziamento di circa 13 milioni di euro" ha sottolineato l'assessore regionale all'Ambiente, Fernanda Cecchini, che insieme al sindaco di Citerna, Giuliana Falaschi, e ha illustrato tappe e finalità del progetto.