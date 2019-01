Latini, Comune Terni ha cambiato passo

"In meno di sei mesi, nonostante una situazione economica per certi aspetti drammatica, abbiamo saputo imprimere un cambio di passo all'attività amministrativa.

Siamo soddisfatti, ma spero che nei prossimi mesi daremo ulteriori, più concrete e rapide risposte ai cittadini": a dirlo il sindaco di Terni, Leonardo Latini, Lega, facendo un bilancio del primo semestre di mandato.

"L'attività è stata tanta - ha spiegato Latini -, soprattutto è stato significativo il confronto con le emergenze sul piatto, dovute alla procedura di dissesto, con le quali abbiamo dovuto confrontarci. Ma abbiamo centrato le scadenze che la normativa ci imponeva e le difficoltà non hanno limitato un'attività di programmazione che comunque è stata fatta".

Tra i punti affrontati e ricordati dal sindaco, l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, la gestione di due emergenze dovute al ritrovamento di residuati bellici, la modifica del modello organizzativo dell'ente, la revisione delle partecipate.