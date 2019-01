Da Fabro biglietto superpremio Lotteria

Venduto in Umbria uno dei premi di prima categoria della Lotteria Italia 2018-2019. Chi lo ha acquistato a Fabro, in provincia di Terni, porta a casa invece 500 mila euro.

Si è invece aggiudicato 25 mila euro il possessore di un tagliando venduto in provincia di Perugia.

Il biglietto da 5 milioni di euro al quale è stato abbinato il primo premio della lotteria Italia è stato invece venduto a Sala Consilina, nel Salernitano.