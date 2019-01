Centinaio, vino-turismo abbinata vincente

"Vino e turismo sono l'abbinata vincente per rilanciare l'agricoltura e lo stesso settore turistico italiano": a dirlo è stato il ministro Gian Marco Centinaio stamani a Montefalco, prima delle tre tappe umbre che in giornata lo porteranno anche a Perugia e poi a Norcia. Ad accoglierlo l'assessore regionale all'Agricoltura Fernanda Cecchini e il sindaco, sen. Donatella Tesei.

"L'obiettivo - ha detto Centinaio - è far partire la legge sull'enoturismo. Se vogliamo promuovere il nostro Paese nel mondo non è più sufficiente raccontare quanto è bello, ma anche quanto è buono".

Il ministro ha poi parlato delle aree colpite dal sisma.

Sottolineando la volontà di "far presente ai miei colleghi di Governo che devono avere una priorità all'attenzione dell'esecutivo".

Altro impegno di centinaio è sul "rilancio" della produzione di olive. "Nelle prossime ore - ha detto - affronteremo le problematiche che attanagliano questo settore".