Sicurezza, Pd Umbria sta con i sindaci

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - L'Assemblea regionale del Pd "esprime profondo e convinto sostegno a tutti quei sindaci che nel nostro Paese stanno difendendo con passione e autorevolezza la nostra Costituzione, i diritti umani, la sicurezza dei cittadini, la grande storia di accoglienza de nostro Paese, il lavoro di migliaia di persone nei servizi di accoglienza, nella stragrande maggioranza giovani e giovani donne, dai pesanti ed in insensati attacchi dei due vicepresidenti del consiglio che alle giuste, corrette e verificabili obiezioni sollevate sulla legittimità e sugli effetti reali nei territori e nelle comunità del cosiddetto decreto sicurezza, hanno minacciato i sindaci, disconoscendo il loro prezioso lavoro di responsabilità in atto da anni, da quando è iniziata l'emergenza sbarchi". E' il contenuto di un ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Assemblea: "Una battaglia di legalità, una difesa del lavoro dei sindaci, una richiesta di apertura al confronto per correggere le storture della normativa".