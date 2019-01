Rifiuti, sindaco Cannara scrive all'Auri

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - "Stiamo già pagando un prezzo molto salato per un servizio insoddisfacente e fino a quando non avremo risposte concrete non intendiamo approvare questo piano che tra l'altro contiene previsioni di spesa per servizi mai resi": lo ha scritto il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia, al direttore dell'Auri, l'autorità regionale per i servizi idrici e rifiuti, in merito al piano finanziario 2019 per la nettezza urbana.

"Il costo preventivato - continua in una nota del Comune - è di 630mila euro", con un incremento del "13% rispetto al 2018 dovuto esclusivamente ai costi di smaltimento e recupero.

L'aumento dipende solo dai cosiddetti extra-costi, le somme in più che sono state caricate sui Comuni per trasportare i rifiuti fuori regione, dopo la chiusura degli impianti di Pietramelina e Borgogiglione disposta dalla stessa Regione". "Ho chiesto ad Auri un incontro alla presenza di Gest - spiega il sindaco - perché ritengo che queste somme non possano in alcun modo essere riversate sui cittadini di Cannara".