Esplosione in casa Beroide, donna ferita

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Una donna è rimasta ferita in seguito a un'esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas, avvenuta nella sua abitazione a Beroide di Spoleto.

L'incidente è accaduto domenica mattina poco prima delle 11.

Secondo le prime informazioni, la donna ha riportato ferite non gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri che stanno compiendo accertamenti sull'accaduto.

Gravi i danni subiti dall'abitazione.

Secondo quanto si è appreso successivamente alla centrale unica del 118, la donna, di 72 anni, è giunta in ospedale in codice rosso ed ha riportato serie ferite legate al politrauma, mentre le ustioni non sarebbero gravi. Dall'ospedale di Spoleto è stata trasprtata in quello di Foligno, dove si trova ricoverata.