Bocci, Pd riparta all'insegna dell'unità

(ANSA) - PERUGIA, 5 GEN - Un "momento di ascolto, per coinvolgere la società in un progetto politico riformista e inclusivo, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali": si è aperta così la prima Assemblea regionale del Partito democratico dell'Umbria dopo le primarie del 16 dicembre. Al Capitini si sono confrontati il mondo del lavoro e delle imprese, del sindacato e della politica, dell'associazionismo e dell'Università.

"Unità, ripartenza, partecipazione, giustizia sociale" sono state le parole d'ordine dell'intervento del segretario Gianpiero Bocci. "È necessario - ha detto - recuperare un profilo unitario e mettere a leva le migliori energie, perché ci aspetta lavoro difficile". L'altro auspicio è quello di una "ripartenza, che apra le porte del Pd a chi negli ultimi anni si è allontanato, deluso, amareggiato". Europa, accoglienza, integrazione, giustizia sociale sono solo alcuni dei temi su cui il Pd "deve dare battaglia", riappropriandosi dei suoi valori e non inseguendo solo il consenso.