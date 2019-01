Sul suv con pistola finta, ladri in fuga

(ANSA) - TERNI, 4 GEN - Sono stati messi in fuga dai carabinieri tre uomini che la notte fra il 3 e il 4 gennaio, a bordo di un veicolo rubato e con una pistola scacciacani, erano pronti a colpire a Terni mettendo a segno - secondo gli investigatori - reati contro il patrimonio, probabilmente furti in appartamento.

I tre sono stati notati da una pattuglia in una via della prima periferia cittadina a bordo di un suv risultato rubato il 15 novembre scorso, sempre a Terni. I militari hanno allora avvicinato il mezzo, per impedirgli la fuga, e a quel punto i passeggeri seduti sui sedili anteriori hanno cercato di nascondere il volto riparandosi dietro al parasole e sotto il cruscotto. Dopo aver speronato un'altra auto e aver tentato un'altra manovra pericolosa, la vettura è stata bloccata dai carabinieri ma i tre sono fuggiti a piedi. La perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento della pistola.