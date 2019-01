Ministro Centinaio in Umbria lunedì

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Gian Marco Centinaio sarà in Umbria il 7 gennaio. Questo il programma della visita, secondo quanto riferisce una nota della Lega: dalle 11.30 sarà in Comune a Montefalco dove incontrerà il mondo dell'agricoltura e della viticoltura. Alle 13 a Perugia prima alla Galleria nazionale poi nella sala della Vaccara per incontrare le autorità locali, gli operatori del turismo e i cittadini. La partenza dal capoluogo è prevista per le 14.30.

"Siamo molto soddisfatti che il Ministro Centinaio sia ospite della nostra regione. Vogliamo contribuire al rilancio dell'agroalimentare e delle eccellenze dell'Umbria, dall'agricoltura all'allevamento, dalla caccia alla pesca che vanno di pari passo con la tutela del territorio e ad una rinnovata e attenta strategia del turismo, partendo dal capoluogo fino ai più piccoli borghi che hanno reso la nostra regione famosa nel mondo": così i parlamentari e i consiglieri regionali umbri della Lega in una nota congiunta.