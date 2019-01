Carta tutto treno anche nel 2019

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - "La Regione Umbria intende avvalersi della Carta tutto treno anche per il 2019": è quanto comunicato dall'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella in una lettera inviata alla Divisione passeggeri della direzione regionale ed alla Divisione passeggeri Long Haul Customer Service e vendita diretta di Trenitalia Spa.

"Nelle more dell'approvazione di alcune modifiche regolamentari, la Carta tutto treno Umbria - scrive Chianella - verrà prorogata fino al 28 febbraio 2019 alle stesse condizioni dello scorso anno. Nel bilancio regionale ci sono inoltre le risorse per assicurare la copertura economica del servizio fino alla fine del 2019. Ciò - ha proseguito Chianella - testimonia che la Regione Umbria mantiene gli impegni assunti in più occasioni con le associazioni dei consumatori, confermando nei fatti che l'attenzione rispetto alle richieste provenienti dai pendolari e dai passeggeri umbri non è mai venuta meno".