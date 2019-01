Caccia di selezione,no riapertura il 7/1

(ANSA) - PERUGIA, 4 GEN - "La Regione Umbria è in attesa di conoscere il pronunciamento del Tar nel merito del ricorso presentato dal Wwf così come ancora non sono pervenute risposte da parte dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, visto che il calendario umbro aveva avuto il parere favorevole da parte di questo Istituto. Per questi motivi ancora non può essere aperta la caccia di selezione, così come previsto dal Calendario venatorio 2018-2019 con le modalità previste dal regolamento regionale del 27 luglio 1999, n. 23, alle specie daino, capriolo, dal 7 gennaio al 15 marzo 2019. Lo rende noto un comunicato della Regione spiegando che l'assessore regionale alla caccia, Fernanda Cecchini, nel frattempo ha convocato per la prossima settimana un incontro con le associazioni venatorie.