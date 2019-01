Barberini, sanità umbra tra migliori

La sanità umbra è tra le migliori d'Italia: lo dice il ministero della salute. Anche nel 2019, è di riferimento per sostenibilità finanziaria ed efficacia delle prestazioni": a sottolinearlo è l'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini. Lo fa con un post sul suo profilo Facebook.

"L'Umbria - scrive Barberini - è al secondo posto nella classifica, stilata dal Ministero della Salute, delle cinque Regioni ritenute idonee ad essere benchmark, cioè di riferimento per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno in corso. Eì preceduta solo dal Piemonte e seguita da realtà come l'Emilia Romagna, le Marche, il Veneto e la Lombardia, che è sesta". Per l'assessore è "un riconoscimento importante".

"Grazie innanzitutto - aggiunge - a lavoro, professionalità e passione degli operatori della sanità regionale".