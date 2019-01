Umbria torna "meta turistica ideale"

(ANSA) - PERUGIA, 2 GEN - "È un 2018 da record quello che l'Umbria ha vissuto in termini di flussi turistici e il positivo andamento delle presenze durante queste festività conferma come la regione sia tornata ad essere considerata e apprezzata come meta ideale e si sia chiusa la fase negativa seguita agli eventi sismici del 2016". Lo sottolineano la presidente Catiuscia Marini e il vicepresidente e assessore al Turismo, Fabio Paparelli.

"In questi giorni - rilevano - stiamo assistendo in quasi in tutto il territorio, a un considerevole afflusso di turisti attratti dalle nostre città d'arte, dai tanti eventi, da una terra che offre una 'emozione unica', come ricorda la campagna che la Regione ha promosso a livello nazionale. I dati ancora parziali ci consentono di prevedere pressoché ovunque un pieno recupero per il settore, con un ritorno, se non il superamento, degli eccellenti risultati dei flussi turistici pre-sisma. Nelle festività in corso abbiamo superato i flussi del 2015 quando si parlò di boom in Umbria di presenze".