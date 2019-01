Bassetti visita mostra presepi Castello

Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha visitato la 19/a edizione della Mostra internazionale di arte presepiale di Città di Castello, nella cripta della cattedrale fino a domenica 6 gennaio.

Nella visita alle quasi duecento opere esposte era accompagnato dal sindaco, Luciano Bacchetta, dal vescovo della diocesi, monsignor Domenico Cancian, dal parroco della cattedrale, don Alberto Gildoni, e dal vicepresidente dell'Associazione Amici del presepio "Gualtiero Angelini" di Città di Castello, Claudio Conti.

"Questa mostra - ha detto Bassetti - non può che colpire il visitatore per la vastità, per la ricchezza dei soggetti e dell'arte dei presepi, ma soprattutto per lo spaccato vivo di umanità e di fede. Qui si coniugano fede e umanità, anche nelle sue espressioni più tragiche. Sono rimasto commosso di fronte al presepio che rappresenta l'attraversata verso Lampedusa coi bambini morti, oppure il carcere di Capanne".