Al via concorso Ercole Olivario

Da quest'anno sarà possibile iscriversi anche online all'edizione 2019 dell'Ercole Olivario, concorso tra i più quotati in Italia e riservato alle eccellenze olearie territoriali ottenute esclusivamente da olive italiane.

La domanda di partecipazione al premio organizzato dall'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli e degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell'olio di qualità italiano va presentata entro il 31 gennaio.

Le selezioni vedranno a lavoro una giuria con 16 esperti degustatori di 16 regioni differenti per decretare i vincitori della 27/a edizione dell'Ercole Olivario. Per l'edizione 2019 sarà assegnata la nuova menzione Olio Monocultivar", categoria dedicata all'olio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più alto. La cerimonia di premiazione è in calendario sabato 30 marzo a Perugia.