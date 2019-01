Edizione di successo Umbria jazz winter

Ancora un'edizione di successo per Umbria jazz winter a Orvieto che ha unito la musica, l'ospitalità, l'arte, la storia, la buona cucina.

Richiamando anche quest'anno numerosi visitatori, con un incremento di oltre il 15% di presenze e incasso.

Nei cinque giorni in cui si è svolto il Festival - ricordano gli organizzatori - gli appuntamenti in cartellone, 100 concerti con 170 artisti impegnati, hanno richiamato tantissimi appassionati, che sono affluiti al Teatro Mancinelli, al Palazzo del Popolo e al Museo Greco, realizzando quasi sempre il tutto esaurito. Con oltre 200 mila euro di incasso e oltre 8 mila biglietti venduti, confermando in particolare il momento di grazia del jazz italiano.

"Notevoli" anche i numeri del Palazzo dei Sette e dei ristoranti del festival, con più di 6.000 presenze complessive.

A conferma del successo della manifestazione anche gli alberghi del territorio - ricorda Uj - hanno registrato il tutto esaurito.