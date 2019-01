A Perugia 1.858 parti nell'ultimo anno

Sono stati 1.858, 970 maschi e 888 femmine, i nati nel 2018 nella struttura di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Perugia. Con un calo di poco meno del 5%, calo in linea con il dato nazionale sottolinea il Santa Maria della Misericordia.

Tra i parti, 52 sono stati gemellari e uno trigemino. Si mantiene stabile anche il numero dei tagli cesarei, il 23,5%, dato "ampiamente sotto la media" riferiscono i direttori delle strutture a gestione ospedaliera e universitario Giorgio Epicoco e Giancarlo Di Renzo.

Sono stati 216 il numero di parti condotti dalla sola Ostetricia per un basso rischio sono stati, prosegue la nota dell'Azienda ospedaliera. Otto quelli in acqua ed altrettanti nelle Stanze di Lucina, anche in questo caso senza intervento del personale medico.

"L'età media al parto è stata di 33 anni, con punte di 16 anni e 50 - precisa il dottor Epicoco-, 671 sono di età superiore a 35 anni, 221 superiore a 40".