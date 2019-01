A Orvieto nuovo anno su note Umbria jazz

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 1 GEN - Il Capodanno a Orvieto lo si è festeggiato sulle note di Umbria jazz winter.

I cenoni allestiti in vari palazzi della città del Duomo hanno fatto registrare il tutto esaurito, accogliendo ai tavoli centinaia di persone che hanno atteso il 2019 degustando le specialità locali e ascoltando jazz.

Per le vie del centro storico migliaia di turisti che da giorni hanno scelto la Rupe per trascorrere i giorni a ridosso della festa di San Silvestro. Tra le location più affollate quelle del Palazzo del Capitano del Popolo, dove nelle sale Expo e dei 400 si sono esibiti tra gli altri anche Tommaso Gatto, Danilo Rea e i Funk Off con l'on stage.