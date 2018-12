Quattro lievemente intossicati per incendio

Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate a causa di un incendio divampato nella notte in una palazzina di strada dei Vagoti, a Terni, nel quartiere di Gabelletta.

Le fiamme - riferiscono i vigili del fuoco - hanno coinvolto il piano seminterrato dell'edificio, in particolare due garage e le cantine attigue, che hanno riportato danni. La palazzina è al momento inagibile ed è stata dunque necessaria l'evacuazione di tre famiglie.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che indagano sulle cause dell'incendio, è intervenuto anche il 118 per i soccorsi.