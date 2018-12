In tanti a corsa Babbi Natale

Nonostante la nebbia e il percorso impegnativo, la prima edizione della corsa in costume da Babbo Natale promossa dall'Assessorato al turismo e alla cultura del Comune di Piegaro a Castiglion Fosco ha visto un'alta partecipazione di atleti.

La singolare manifestazione si è svolta domenica mattina con partenza e arrivo presso l'area verde di Castiglion Fosco. La corsa prevedeva un percorso di dieci chilometri attraverso le località di Pevole, Ginestreto, Vincenze, Oro e Collebaldo.

A tagliare il traguardo per primo, dopo appena 38 minuti - è detto in una nota della Provincia -, è stato Davide Balucani dell'Atletica Avis. Tra le donne la più veloce è stata Lorena Piastra della Tx Fitness Ssd che ha completato il percorso in 47 minuti.

A regalare spettacolo sono stati anche i più piccoli, un gruppo di 13 bambini da cinque a 12 anni che si sono cimentati in una minimaratona di 500 metri corrispondenti, due giri del centro di Castiglion Fosco.