Dirigente scuole Norcia e Cascia 'esempio civile'

C'è anche Rosella tonti, dirigente degli istituti scolastici di Norcia e Cascia, tra coloro ai quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito onorificenze al Merito della Repubblica Italiana per essersi distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità. "Esempi" della società civile e delle istituzioni.

Tonti è stata premiata "per la professionalità e l'umanità con cui si è spesa per garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica e la coesione della comunità locale a seguito del sisma del 2016". "In occasione del terremoto dell'ottobre 2016 - si legge nella motivazione del riconoscimento - è stata in prima linea per garantire le attività scolastiche e il sostegno alla comunità duramente colpita". (ANSA).