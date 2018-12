Padre Fortunato critica cancellazione sconto Ires

"Si cerca di distruggere il bene, si cerca di destabilizzare chi vuol essere strumento di bontà, si cerca di tagliare la possibilità di fare di più": padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, si sofferma così sulla Manovra economica. In un editoriale sul sito Sanfrancescopatronoditalia nel quale parla della "cancellazione dello sconto del 50 per cento sull'Ires, l'imposta dei redditi sulle società".

"Un taglio delle agevolazioni - afferma padre Fortunato - che non riguarda soltanto le realtà collegate alla chiesa, ma anche il volontariato e tutto ciò che esso rappresenta nella cultura, nell'impegno disinteressato di uomini e donne della nostra Italia. Si tratta di migliaia di istituzioni senza fini di lucro che partono dal nord al sud dell'Italia e coprono come un manto gli enormi bisogni ed esigenze: da quelli ambientali e a quelli sanitari, da quelli che sorreggono la coesione sociale al contrasto delle povertà, da quelli educativi a quelli ricreativi".