Natale, Bassetti prega per i terremotati

(ANSA) - PERUGIA, 25 DIC - E' andato anche alle popolazioni terremotate del Centro Italia e alle vittime dello dello tsunami in Indonesia il pensiero del cardinale Gualtiero Bassetti nella messa della notte di Natale, in una gremita cattedrale di San Lorenzo, a Perugia. "Motivo di angustia - ha detto - sono ancora le precarie situazioni in cui si trovano i fratelli terremotati nelle zone dell'Appennino umbro-marchigiano, che attendono con ansia la ricostruzione delle loro case e dei loro paesi e l'inizio di una nuova vita.

Accanto a loro anche le vittime e i superstiti del recente tsunami in Indonesia".

Nell'omelia, che è anche il suo messaggio augurale natalizio rivolto alla città e alla comunità diocesana, il cardinale si è soffermato sul "mistero dell'incarnazione, che incanta e commuove gli uomini e le donne di ogni tempo e lascia a tutti la consapevolezza che ogni vita è degna di essere vissuta".