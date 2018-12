Gesù nasce in chiesa crollata per sisma

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Gesù Bambino nasce tra le rovine della chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia. La natività è stata realizzata dinanzi a ciò che resta dell'edificio di culto crollato a seguito dei terremoti del 2016. L'idea è nata da un dialogo tra la soprintendente alle Belle Arti dell'Umbria, Marica Mercalli, e l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, che l'ha inaugurata. "Questo momento di preghiera e di festa - ha detto l'arcivescovo - è molto importante per queste comunità sorte intorno all'Abbazia di Sant'Eutizio". "I ruderi che vediamo - ha aggiunto - ci raccontano la storia antica di un popolo, spezzata da quelle violente scosse di due anni fa.

Posizionandoci ora il Bambino Gesù davanti guardiamo queste rovine con occhi diversi: non solo con quelli dell'amarezza per aver perso un gioiello di fede e arte, che comunque rimane, ma anche con quelli del sogno che ci consentono di immaginarla, come tutti speriamo, nuovamente luogo di preghiera e di custodia della memoria per le persone di queste vallate".