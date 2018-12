Città di Castello,tartufi anche a Natale

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Quest'anno a Città di Castello mega trifole anche a dicembre grazie ad un'annata eccezionale, che gli stessi cavatori della zona, definiscono storica per sia per il tartufo bianco che per il nero. Un esemplare di trifola di quasi un chilo è partito per Hong Kong, prezzo e trattativa riservati, dove una catena di ristoranti si è aggiudicato un nero da oltre un chilo una cifra a quattro zeri. E per mega tartufi sono necessari strumenti in scala, come la taglierina di grandi dimensioni trovata in un mercatino ed ora esposta al Salone del Tartufo di Città di Castello. Per far conoscere la trifola di Città di Castello e la sua arte, Comune e Regione hanno promosso il pacchetto turistico per famiglie "Natale in famiglia a Città di Castello, con Burri, Raffaello e il Tartufo bianco".

A Natale dunque trifola a prezzi popolari che, come spiega lo chef del Centro di formazione Bufalini di Città di Castello Andrea Cesari, permettono di cucinare tagliatelle fatte in casa per quattro persone per circa 30euro.