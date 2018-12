Alemanno, inverno più difficile Norcia

"Questo per Norcia sarà l'inverno più difficile, in cui abbiamo bisogno di risposte e di certezze": lo ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, al termine della recita di Natale che ha coinvolto dai bimbi dell'infanzia fino agli alunni delle medie. "Abbiamo avuto - ha sottolineato - una grande risposta dalla scuola e dai nostri bambini dai quali traiamo nuove energie per rinnovare il nostro impegno quotidiano".

"Non molliamo un centimetro - ha sottolineato Alemanno - e anche nel nuovo anno torneremo a battere i pugni sui tavoli e faremo sentire la nostra voce per ricostruire Norcia più bella e più sicura di prima".

Il dirigente scolastico Rosella Tonti ha definito "eroico" il personale docente e non docente. "Pur non avendo luoghi dove poter fare le prove e i saggi - ha affermato -, tutti i giorni svolgono un grande lavoro per realizzare oltre alla didattica anche momenti come questi, che fanno bene all'animo ora che la nostra resilienza è messa a dura prova. Non molliamo".