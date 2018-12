In ospedale Narni targa per Calderini

L'ospedale di Narni dedica una targa alla memoria del "benefattore" Onofrio Calderini. Sarà inaugurata il 21 dicembre.

Le ricerche recentemente compiute sulla famiglia Calderini, confluite in una monografia curata da Francesco Luisi per la collana di studi storici pubblicata dal Rotary Club Amelia-Narni, hanno messo in luce - spiega l'Usl Umbria 2 - il ruolo di benefattore assunto nel 17/o secolo dal capitano Onofrio Calderini. Ultimo erede della famiglia, aveva lasciato all'ospedale di Narni, per volontà testamentaria, un patrimonio ingente rappresentato da vari beni immobili e da un consistente lascito in denaro e titoli di credito.