Definito calendario Scuola umbra pa

Le novità in materia previdenziale per il pubblico impiego, le procedure dell'accordo quadro, l'affidamento dei servizi professionali, la fiscalità locale nel 2019, il funzionamento del mercato elettronico della pubblica amministrazione sono i principali temi al centro del piano formativo a catalogo di gennaio, approvato dall'amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, Alberto Naticchioni.

Il nuovo anno formativo si aprirà a Villa Umbra il prossimo 11 gennaio con il corso "L'Accordo quadro quale strumento giuridico ideale per costituire rapporti giuridici con più operatori o rapporti opzionali con un unico operatore economico". Tema approfondito da Vittorio Maniero, Avvocato amministrativista del Foro di Bologna.