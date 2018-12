Cultura per rinascita aree sisma

Saranno 50 le attività culturali e di spettacolo dal vivo finanziate con 692 mila euro dalla Regione, grazie a un contributo ministeriale, per ricreare nell'area del cratere del sisma quel senso di comunità messo a dura prova dopo le scosse di agosto e ottobre 2016.

Coinvolgeranno 14 comuni del cratere è stato reso noto a Perugia nel corso di una conferenza stampa.

"La ricostruzione - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura, Fernanda Cecchini - investe non solo l'urbanistica, la parte dell'edilizia, architettonica e urbanistica, ma anche il benessere delle persone e della comunità, facendo in modo che si mantenga forte e coesa affinché gli abitanti non abbandonino il territorio e le loro città. Le risorse sono straordinariamente importanti perché offrono un'opportunità di coesione sociale ai cittadini, ma favoriscono anche un momento di crescita per i nostri artisti, i soggetti e le associazioni culturali che si confrontano con un obiettivo importante per la nostra comunità regionale".