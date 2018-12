Bocci, primarie di grande partecipazione

"Abbiamo ritrovato la partecipazione e il popolo democratico, oltre ogni nostra più rosea aspettativa, ed ora lavoriamo per far ritrovare la coscienza democratica contro chi invece, come la Lega, semina odio e divisione": così Gianpiero Bocci, alla sua prima uscita da nuovo segretario regionale del Pd. Soffermando in particolare sui 20 mila umbri che si sono recati ai seggi. "I numeri - ha detto Bocci - ci consegnano un dato straordinario se consideriamo che in Piemonte alle primarie sono andate a votare 13 mila persone".

Il segretario ha anche fatto una "battuta" sull'assessore leghista che ha votato a Deruta. "Visto che in molti dicono che il Pd ha perso voti andati verso la Lega - ha sottolineato - se per una volta si è verificato il contrario spero sia l'inizio di una inversione di tendenza per recuperare voti".