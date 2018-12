Sla, impegno per macchina voce in Italia

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - Oltre duecento amici e sostenitori, provenienti anche da città di fuori regione, hanno partecipato a Perugia ad una serata di raccolta fondi organizzata dall'associazione ConSlancio Onlus, impegnata da anni nella assistenza dei malati di Sla. Obiettivo della serata è stato quello di reperire risorse per l'acquisizione di un apparecchio di ultima generazione indispensabile per preservare la voce dei pazienti. Presente anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Andrea Zicchieri, presidente onorario di ConSlancio, ha illustrato un progetto nato dalla collaborazione con un centro americano, diretto da John M. Costello, coordinatore del programma di comunicazione augmentativa del Boston Children's Hospital. Il progetto si propone la realizzazione di un software in grado di riprodurre la voce "vera" del malato di Sla. L'obiettivo della associazione "ConSlancio" è quello di portare in tempi brevi il macchinario in Italia.