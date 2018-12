Presepe-albero Centro Speranza in Assessorato Sanità

Un albero di Natale e un presepe realizzati a mano dai ragazzi del "Centro Speranza" di Fratta Todina, sono stati allestiti nella sede dell'Assessorato a Salute, Coesione sociale e Welfare della Regione, a Perugia.

L'iniziativa è stata promossa dall'assessore Luca Barberini, con il coinvolgimento degli operatori della struttura, che da oltre trent'anni si prende cura di persone adulte e bambini con disabilità, attraverso percorsi educativi e riabilitativi in grado di promuoverne la crescita personale e relazionale. "Si tratta di un dono bellissimo - ha sottolineato Barberini - che rende ancor più significative le festività natalizie, consentendo di avvicinare le istituzioni ai cittadini, soprattutto a chi è più fragile".

Albero, presepe e decori sono frutto dei laboratori creativi proposti ogni giorno dal "Centro Speranza". Il primo è stato realizzato con legno riciclato e addobbato con palline, angeli e stelle in ceramica, mentre la Natività è stata allestita in un'anfora in terracotta.