Leggera nevicata su valico Colfiorito

Leggera nevicata sul valico di Colfiorito, lungo la strada che collega Umbria e Marche. La polizia stradale non segnala alcun problema per la circolazione.

A Colfiorito la strada rimane completamente libera dalla neve. Sono comunque già entrati in azione i mezzi spargisale dell'Anas per prevenire la formazione di ghiaccio.