Assegnato premio Peccati-Crispolti

Consegnato a Francesco Bastianini, laureato in Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa alla facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia il premio dedicato dalla Regione alla memoria di Margherita Peccati e Daniela Crispolti, le due dipendenti uccise il 6 marzo 2013 mentre erano al lavoro negli uffici del Broletto.

"Margherita e Daniela erano animate da senso del dovere, grande responsabilità, umanità e generosità. Vincere il premio a loro intitolato è un onore, in quanto nasce da un sacrificio che ha lasciato segni profondissimi nelle famiglie, ma anche nelle colleghe e nei colleghi e in tutti noi" ha sottolineato la presidente della Regione, Catiuscia Marini. Alla cerimonia, insieme alla mamma di Daniela Crispolti, Luciana, ed il marito di Margherita Peccati, Giovanni, con il figlio Paolo, hanno partecipato il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, il questore Giuseppe Bisogno, il rettore dell'Università degli studi Franco Moriconi e quello della Stranieri Giuliana Grego Bolli.