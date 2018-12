Successo per Umbria endurance lifestyle

Amazzoni e cavalieri esperti sono saliti sul podio della winter edition di Umbria Endurance Lifestyle 2018, gara di endurance equestre che si è svolta tra Montefalco, dove c'è stata partenza e arrivo, Bevagna, Trevi e Foligno.

Le cinque prove ospitate nelle strutture dell'Horses Sporting Club Le Lame hanno visto al via cavalli "di prospettiva" - sottolineano gli organizzatori - sui quali c'è sì da lavorare, ma che hanno dimostrato di "avere tutte le carte in regola per emergere".

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dagli organizzatori, Gianluca Laliscia e Giovanni Zampolini.