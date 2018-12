Celebrati con una festa i 12 anni della Misericordia di Perugia-Olmo. Un'associazione di volontariato di matrice cattolica che ha cominciato ad operare nei territori comunali di Perugia, Corciano e del Trasimeno dal novembre 2007. In 11 anni di effettiva attività ha svolto circa 21 mila servizi sociali gratuiti a favore della collettività. Di cui circa 2.500 nell'ultimo anno. In occasione della festa è stata benedetta la nuova ambulanza in dotazione alla Misericordia.