Tajani, Giunta Romizi è grande successo

L'amministrazione comunale di Perugia guidata da Andrea Romizi (Forza Italia) "rappresenta un grande successo e deve essere un modello per la prossima campagna elettorale amministrativa in Umbria". Lo ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, anche lui FI, che ha incontrato a palazzo dei Priori la Giunta.

"Questo sindaco - ha detto Tajani - è il portabandiera delle nostre città umbre. Romizi ha lavorato in maniera straordinariamente positiva, a dimostrazione che si può dare spazio alle nuove generazioni".