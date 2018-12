Controlli su trasporto merci pericolose

Sono 114 le violazioni alla normativa specifica riscontrate nell'ambito della 'Campagna alto impatto merci pericolose' svolta dalla polizia stradale del compartimento per il Lazio e l'Umbria lungo l'A1, in particolare nell'area di servizio Giove Ovest.

In totale, negli ultimi due mesi, sono stati controllati 1.710 mezzi, con 1.665 infrazioni alla normativa del trasporto delle merci pericolose accertate, 25 patenti e 28 carte di circolazione ritirate. Oltre il 90% dei mezzi controllati è dunque risultato fuori norma, spiega la polizia stradale.

La campagna proseguirà anche nei prossimi giorni sulle strade e autostrade laziali ed umbre. Le verifiche riguardano in particolare la presenza e funzionalità dell'equipaggiamento di sicurezza per il trasporto delle merci e la repressione di eventuali reati ambientali.