Bassetti, non abbiamo Europa di riserva

"L'Europa è la casa comune. Se la perdiamo non ne abbiamo un'altra di riserva": lo ha sottolineato il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, dopo avere incontrato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. I due si sono visti per circa tre quarti d'ora a Perugia, città della quale il porporato è arcivescovo.

"Se l'Europa è la casa comune come l'avevano proposta i nostri 'padri' - ha detto ancora Bassetti - vuol dire che noi dobbiamo ancora mettere mattone su mattone per la sua costruzione".

"Il cardinale Bassetti - ha spiegato Tajani - era al Parlamento europeo e mi è sembrato giusto restituire la visita qui a Perugia. Abbiamo affrontato temi legati all'Europa che vive momenti di difficoltà dopo gli attacchi terroristici, le divisioni che ci sono e i problemi sociali".