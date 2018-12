Tajani al concerto di Natale ad Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sarà domani, sabato 15 dicembre, alle ore 11, ad Assisi al Concerto di Natale, nella Basilica Superiore di San Francesco.

Nel primo pomeriggio il presidente Tajani sarà a Perugia dove dalle ore 14.30 incontrerà il card. Gualtiero Bassetti nel Palazzo vescovile in piazza IV Novembre 4. Alle ore 15 sarà a palazzo dei Priori per incontrare il sindaco e la giunta comunale con i gruppi consiliari. Alle ore 16, al termine dell'incontro istituzionale è previsto un punto con la stampa a palazzo dei Priori. Alle 17.30 il presidente Tajani interverrà alla manifestazione L'Umbria che vogliamo, gli stati generali di Forza Italia, nelle sale Etruscan Chocohotel a Perugia in via Campo Marte 130.