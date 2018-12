Bassetti benedice presepe in Provincia

Il cardinale, Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha benedetto il presepe allestito al piano d'onore del palazzo della Provincia.

Una tradizione che era stata avviata dall'ex presidente Marco Vinicio Guasticchi grazie alla collaborazione con l'associazione Amici del Presepe di Città di Castello e ora riproposta da Luciano Bacchetta che guida l'ente. La Natività riproduce uno scorcio di Città di Castello con personaggi in terracotta dipinti a mano ed è stato realizzato dall'artista, Giulio Mariucci con l'associazione "Gualtiero Angelini" di Città di Castello.

"Il presepe - ha detto il cardinale Bassetti - è tra le bellezze italiche più riconosciute la cui espressione più alta si ha a Napoli ma anche in Umbria, terra di san Francesco d'Assisi. In questo c'è la vita di tutti i giorni e il mistero più alto: la nascita di Dio".