Assemblea approva Documento economia

L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza, con 12 voti favorevoli e sette contrari, il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021.

"Questo Defr è molto positivo - ha detto la presidente della Regione Catiuscia Marini - e aiuta i comuni a fare il loro mestiere sul sociale, sulla scuola, sull'edilizia scolastica, sulla cultura, sui trasporti, sulle opere pubbliche, sui beni culturali. Un Defr che è accompagnato da un bilancio solido e che non aumenta le tasse. Il Defr indica la rotta delle priorità dell'azione amministrativa e di governo della regione, che puntano ad usare i fondi strutturali per la ripresa sostenendo le imprese, il lavoro e la competitività allocando risorse sui nostri punti di forza per aiutare a far reagire l'Umbria. E per la prima volta un Defr è approvato senza avere un ddl di bilancio del Governo che lo sta ancora definendo. Un Defr che negli anni - ha concluso Marini - abbiamo trasformato con una forma più snella".