Città Castello, Natale tra Burri-tartufo

"Natale in famiglia a Città di Castello, con Burri, Raffaello e il tartufo bianco" è il tema del pacchetto turistico che il centro dell'alto Tevere propone alle famiglie per il Natale. Facendo leva sulle eccellenze del suo territorio.

L'offerta viene resa disponibile sul circuito dell'agenzia Umbria sì, sul sito turistico della Regione, sull'home page del Touring club, su Facebook e Instagram.

"Per la prima volta è stato costruito un pacchetto dal budget a misura di famiglia e con tanti servizi accessori, come degustazioni gratuite al Salone del tartufo e un miniclub gratuito, agevolazioni per i musei e la mostra dei presepi fino ai ristoranti del tartufo" ha spiegato l'assessore Riccardo Carletti.

Natale in famiglia a Città di Castello, ha registrato - sottolinea il Comune - una massiccia adesione da parte di ogni tipo di struttura ricettiva ed è orientato ai turisti ma anche i tifernati.